Lezione gratuita di Tango per giovani under 35

Siete sicuri che il tango sia "un ballo per vecchi"? Se avete dai 18 ai 35 anni, questo corso smart è pensato apposta per voi e per farvi scoprire la bellezza di un ballo dinamico, potente, attuale e socializzante.



Avalon Progetto Tango ha pensato ad una formula stimolante e a tariffe agevolate proprio per la vostra giovane età: sarà possibile provare gratuitamente lunedì 30 settembre alle ore 19 con i maestri Joaquin Torres e Zuleika Fusco.



Per informazioni e prenotazioni: Silvia Torrieri, 349/7328773.