A Montesilvano lezione gratuita di tango con i maestri Michele Anton D e Giusy Volver

Nuova lezione gratuita di tango argentino a Montesilvano: appuntamento sabato 30 novembre con i maestri Michele Anton D e Giusy Volver della scuola Arte Doble Tango.

L'incontro è rivolto a persone di ogni età e non sarà necessario parteciparvi in coppia. Per info e prenotazioni: 391/7691150. Seguirà la milonga, cioè la serata danzante, che comincerà alle ore 22 con la tj Danjska.