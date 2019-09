Sul lungomare lezione gratuita di primi passi con “Arte doble tango” e milonga

Continua l’esperimento “Martedìmilonga”, nato con l’intento di avvicinare anche i non appassionati al mondo del tango. Per tale motivo il progetto si avvale della collaborazione dei maestri di tango argentino più acclamati del Pescarese che ogni martedì mettono a disposizione la propria competenza con una lezione gratuita del ballo di coppia più passionale ed elegante in assoluto.

Martedì 17 settembre le lezioni saranno impartite, come di consueto alle 20, dai maestri Michele Anton D e Giusy Volver della scuola "Arte Doble Tango".

Mentre a seguire, dalle 21.30 in poi, ci sarà la milonga aperta a tutti; la selezione musicale sarà curata dalla tj Danjska, Daniela Scalabrini.

L’appuntamento è sul lungomare di Pescara. Per info e prenotazioni: 391/7691150.