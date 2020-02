'La notte del Joker' al Chupa con la musica del dj Umberto Palazzo

Appuntamento con 'La notte del Joker' al Chupa con Umberto Palazzo dj sabato 29 febbraio.

La nuova serata tematica del Chupa dedicata questo mese al Joker. La make up artist Benedetta Verrocchio sarà a disposizione dei presenti per truccarli da Joker; inoltre saranno in vendita le stampe di Little Demon.

Alla consolle ci sarà Umberto Palazzo con una selezione di rock e funk. Alle bevande il variopinto staff del Chupa.