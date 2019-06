"La noche está tan perfecta", serata caraibica e reggaeton al Nettuno Beach Club 

Nuovo appuntamento per il beach club di Pescara centro sabato 8 giugno. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. In consolle Dj Daniel Prince de Cuba, Dj Valter e Dj Caliente.

Si danza caraibico a ritmo di merengue, salsa e bachata, poi spazio a reggeaton e balli di gruppo con Dj Almonti per poi tornare nuovamente sui ritmi di salsa, bachata e merengue.

Ingresso con drink card. Menù pesce a partire da 25 euro o menu pizza da 20 euro.

Per prenotazioni: 085.4221542, 347.6370233.