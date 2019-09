Ultimo Kalima beach Party per salutare l'estate 2019

Sabato 7 settembre delle 23.30 un evento speciale che ballare nelle due aree musicali: in quella a bordo piscina sarà possibile ballare al ritmo del reggaeton, mentre nell'area disco ci saranno la commerciale e l'house.

Ingresso omaggio per i possessori del biglietto per il Jova Beach Party di Montesilvano.

L'ingresso sarà omaggio in lista donna entro le 00.30 (uomo con 1 drink: 5 euro), ingresso ridotto in lista uomo, donna entro l'1 (10 euro con 2 drink). Il ridotto donna costa 10 euro con 2 drink. Possibilità di prenotare dei tavoli. Per info: 388/3491287.