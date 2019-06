Venerdì 7 giugno alle ore 22 "Italian Party" a La Lampara con il dj Umberto Palazzo.

Solo canzoni italiane, classiche e meno, di ogni epoca, ma tutte belle da ballare. Non per sciovinismo, ma per divertimento, perché è bello danzare cantando ed è bello cantare danzando.

Cercando sempre di evitare il trash, ma anche no.