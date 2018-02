It's so easy + Eighties - Umberto Palazzo dj set a Babilonia

Photofficina vi invita a un venerdì all'insegna di fotografia e musica:

Ore 21

IT'S SO EASY - Talk fotografico

con Michela Piccoli, curatrice della mostra IT'S SO EASY e le fotografe Alberta Aureli, Serena Vittorini e Valentina De Santis. Modera Valeria Maddalena.

Ore 23

EIGHTIES - UMBERTO PALAZZO DJ-SET

Un salto nel tempo agli ANNI '80 per ballare i migliori pezzi del decennio!

A Babilonia troverete ottimi cocktail, birre artigianali e se volete, potrete riservare un tavolo e cenare con una delle oltre 30 piadine presenti sul menu (cannibali, vegetariane e dolci). Prenotazioni al 320/2659801.

Comunicazione e ingresso riservati ai soci Arci. Sarà possibile tesserarsi anche la sera stessa al costo di 7 €.

Info: caos@babilonia.pub, 320/2659801.