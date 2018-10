Dal Megà al Castello Chiola, tutti i party della movida di Halloween

Halloween e la notte delle streghe: un appuntamento che ogni anno trova nuove serate e nuove iniziative. La movida pescarese parte dalla festa a tema al Castello Chiola di Loreto Aprutino: 'Eyes Wide Shut' e' il titolo della festa a tema con lo staff di 'Ti porto via con me': Daniele De Melis e Luca Stirpe propongono una notte unica con cena e disco.

Halloween Party per il Nettuno di Stefano Cardelli che, con cena a tema e la musica di Mauro Cesarone e Damiano Almonti, propone 'La Casa de Papel' per una notte terrificante. Il Tre Palme di Stefano Moretti, ormai sold out, ospita il live dei Radio Revival per festeggiare la notte delle streghe con un ottima cena di pesce e dell’ottima musica dal vivo.

A Le Terrazze Roof Garden dell’Esplanade si terrà una cena con vista sul centro città affiancata dall’organizzazione di Alex Acquaviva e il live di Giovanni Oddo e gli Scena Muta, mentre a seguire la musica di Dj Di Medio chiuderà la serata.

Per gli amanti della disco torna Zona Megà con la famiglia Vaccaro che organizza un vero e proprio Halloween Party, con lo Zoo del terrore per una notte che unisce gli universitari alla data più terrificante dell’anno.

A Pescara vecchia il Glam di Stefano Dottore presenta due aree musicali con Reggaeton e Moonbathon in una, mentre nella seconda Trap e Commerciale la faranno da padrona. Durante la serata verrà premiata la maschera più brutta.