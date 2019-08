"Go-fish, the alternative night" allo stabilimento La Prora

Allo stabilimento La Prora arriva l'evento degli eventi: con doppia ambientazione, la serata itinerante più cool dell'estate Italiana.



- International DJ Session

- Animazione & Go Go Boys

- Drag-Queen Show



Info e Prenorazioni Tavoli & Privè:

Lorenzo - 347 118 1360

Info Liste:

Davide - 350 074 1264



In Collaborazione con:

- Valeri Group Entertainment

- Gayland London

- Tecla's Maspalomas

- Petit Group

- La Troya Ibiza