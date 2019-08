Il Giovedì della Maja con i dj set di Pipino e Umberto Palazzo

Giovedì 22 agosto nuova serata in uno dei locali estivi più amati della riviera pescarese con la sua serata "istituzionale". Il Giovedì della Maja accompagna dagli aperitivi, dinnner e after dinner fino ai primi raggi di sole del mattino seguente. Dalle 22 in consolle Pipino e Umberto Palazzo nei loro dj set.

Ingresso libero. L'appuntamento si ripete ogni settimana per tutto il periodo estivo. Ricordiamo che allo stabilimento si balla anche il sabato con la cena spettacolo + disco.