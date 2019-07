Venerdi 5 luglio Fiesta latina & Mojito party a 'Il Saloon - Pub Birreria & Steakhouse' di Popoli.

La stagione estiva non poteva che aprirsi con l'evento più atteso. Non solo una serata ma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del divertimento.



I Caraibi ritornano a Popoli per una serata all'insegna del ballo e del divertimento. Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei balli caraibici e non solo: lasciatevi trascinare dal ritmo!

Sarà possibile cenare con:

Hamburger

Arrosticini

Stuzzicherie

Dolci

Si balla con Salsa, Bachata e Merengue. Evento in collaborazione con i maestri di ballo Fabio Di Rocco e Micaela Di Rocco. Per info e prenotazioni: 339/5050203.