Torna la grande festa di Samsara: musica e divertimento all’Arena del Mare

Si terrà sabato 9 giugno “Mare in festa”, l’evento che si svolgerà nell’Arena del Mare, area Madonnina. Musica dal vivo, Dj set e il ritorno di Samsara, la festa in spiaggia che lo scorso anno ha richiamato migliaia di giovani sull’arenile pescarese, tutto prenderà vita nel tardo pomeriggio per concludersi con i fuochi pirotecnici che avranno una nuova location, la diga foranea.

Si comincerà con la musica all’Arena del Mare dalle ore 18, si esibiranno Dj e gruppi, alle 20 ci sarà un gruppo rap e dalle 20,45 circa sul palco tornerà Samsara di Marco Giorgino e Carlo Sazio, riproponendo un gemellaggio in musica con Gallipoli che l’anno scorso è stato una vera rivelazione e ha fatto ballare migliaia di giovanissimi.

Uno spettacolo condiviso con Radio Parsifal che è partner dell’evento, altri Dj della costa abruzzese. La novità di quest’anno è la scelta di fare i fuochi sulla diga foranea.