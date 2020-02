Festa in maschera al Nettuno per il Carnevale

Venerdì 21 febbraio appuntamento al Nettuno: il locale di Stefano Cardelli presenterà una festa 'masquerade' dedicata al Carnevale.

Alla cena seguirà la disco, che vedrà in consolle Damiano Almonti e Cesare Sampognaro, mentre come special guest Adolfo farà la differenza in una serata elegante e divertente, da passare rigorosamente in maschera.