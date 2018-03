Festa della donna 2018, gli appuntamenti della movida a Pescara

Per festeggiare la festa della donna il Megà Disco Dinner della Famiglia Vaccaro propone cena e la disco che vedono l'animazione ormai garanzia di EvolutionArt, un menù ad hoc per la serata che ovviamente non poteva non essere intitolata '50 Sfumature di Megà', per una notte divertente e sconvolgente tutta in rosa.

Serata dedicata alle donne anche al Nettuno di Stefano Cardelli, che con una cena speciale e uno spettacolo brasiliano, ovviamente tutto dedicato al gentil sesso, propone una serata speciale che avrà come contorno la musica di Alessandro Marini e Damiano Almonti.

A Pescara Vecchia divertimento ed eleganza per il Diavolo & l'Acquasanta di Roberto Sabatelli, che propone una divertente cena con live e divertimento assicurato per poi scatenarsi sui tavoli tutta la notte in chiave ovviamente femminile.

Sempre a Pescara vecchia il Glam di Dottore propone la cena spettacolo intitolata ovviamente 'Woman Party'. Durante la serata oltre a spettacoli per le signore estrazione di un pacchetto estetico e poi ovviamente a seguire musica e divertimento.

