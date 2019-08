Ferragosto a Orsa Maggiore con i Bandiera Gialla

Grande festa di Ferragosto allo stabilimento Orsa Maggiore. Dalle ore 17 nella spiaggia del lido il gruppo musicale "Bandiera Gialla" darà il via a un mega party in spiaggia.

Sarà dunque un evento all'insegna dei magici anni '70-'80 per ballare, cantare e trascorrere questa festività in allegria. Da non perdere.