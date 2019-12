Fargetta al Megà Disco Dinner per la serata 'Back to '90s'

Sabato 7 dicembre al Megà Disco Dinner cena spettacolo & discoteca con Fargetta come guest dj direttamente da Radio Deejay.



L'evento rientra neIla serata 'Back to '90s'. Ingresso omaggio donna in lista entro le ore 00:45.

Cena show con un ricco buffet di antipasti e, a seguire, scelta tra due tipologie di menù pizza o brace. Possibilità di prenotazione salotti. Info: 393/7804209 - 329/2038281 - 347/8451953.