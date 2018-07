Tutti gli appuntamenti della movida a Pescara nel fine settimana

Nuovo caldo weekend che porta musica e divertimento per la movida pescarese. Tanti appuntamenti per dare il via alla settimana di eventi. Sabato evento live con Note d'a Mare che questa settimana ospita i Fuorirotta e a seguire la consolle con Raffaele Di Vincenzo e Goffredo Travaglini, affiancati dalla voce di Alex Acquaviva. Il Cafè del Mar di Nicola Cotellessa continua a pieno ritmo le serate con la sua ricca programmazione estiva e gli appuntamenti del Venerdì e Sabato tutti dedicati al latino con animazione e Dj Resident.

Il Nettuno torna con il venerdì Glow Night, la nuova serata da passare sotto le stelle a cena e in disco. Questa settimana Vittorio Gucci sarà il guest che andrà ad affiancare Andrea Germani, Cesare Sampo e Damiano Almonti, a loro volta coadiuvati dalla voce di Biscotto. Sabato ormai da anni la versione estiva della Fabrica del Ritmo, con tutto il suo staff latino e la consolle con Daniel De Cuba e Dj Caliente, fara' alzare la temperatura del locale di Stefano Cardelli.

A Montesilvano il Tortuga della famiglia Vaccaro torna a proporre una nuova serata con cena, live e disco. Animazione firmata Evolutionart con show di fuoco alla disco più attuale: in consolle Jonathan Sterli, Alessandro Marini, Andrea Germani e Pino Titta. Baja La Maja torna con il suo sabato firmato Bistrot Camuzzi e la sapiente organizzazione dei Fratelli Fuschini. Lo staff con Giampaolo Oro, Francesco Simone e Lucas si affianca alla consolle con Cesare Sampo, Marco La Sorda, Giuseppe Polidori e Pelè, e la voce di Lucas.

A Pescara Vecchia, invece, il Glam di Stefano Dottore continua a registrare il pienone proponendo ogni settimana, dal giovedì al sabato, la musica House e Reggaeton con DJ D'Alon e Dj Di Rocco. Torna venerdì l'appuntamento con Penelope a Mare. Venerdì e sabato divertimento in via delle Caserme con Il Diavolo & L’Acquasanta di Roberto Sabatelli, che con cena e live fa divertire ogni settimana i propri clienti.

Sabato il Jambo ripropone Pazza Idea e l'organizzazione di Danilo La Rovere. Andrea Mammarella e Nicola Simone e la voce di Alessia Ferretti daranno il benvenuto a tutti i clienti a cena e per la disco. Il privè Locura con il reggaeton sarà un'ulteriore chicca aggiunta al locale completamente rinnovato.

