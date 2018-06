Tre Palme inaugura con gli Studio 54, Albertino al Tortuga: gli eventi del weekend

Iniziano a prendere forma le notti pescaresi della movida estiva. Nuovo appuntamento con Baja la Maja e il suo sabato firmato Bistrot Camuzzi e Fratelli Fuschini. Lo statt con Giampaolo Oro, Francesco Simone, Lucas si affiancano alla consolle con Cesare Sampo, Marco La Sorda, Giuseppe Polidori e Pelè affiancati dalla voce di Lucas con la garanzia di passare un bellissimo sabato sotto le stelle cenando e ballando. A Pescara vecchia il Glam di Stefano Dottore continua a registrare il pienone proponendo ogni settimana dal giovedì al sabato la musica House e Reggaeton con DJ D'Alon e Dj Di Rocco.

Il Nettuno di Stefano Cardelli riparte a pieno regime dal venerdì nuovo con la Glow Night, il nuovo venerdì da passare sotto le stelle a cena e in disco. Mentre sabato ormai da anni la versione estiva della Fabrica del Ritmo con tutto il suo staff latino e la consolle con Valter Di Giovanni, Daniel de Cuba e Dj Caliente. Venerdì e sabato invece divertimento a Via delle Caserme con Il Diavolo & L’Acquasanta di Roberto Sabatelli, cena e live. Il Cafè del Mar di Nicola Cotellessa ha ripreso a pieno ritmo la programmazione estiva con gli appuntamenti del Martedì, Venerdì e Sabato tutti dedicati al latino con animazione e Dj Resident del locale per ballare tutta la notte sotto le stelle.

Dopo il sold out registrato nonostante il maltempo che ha visto una strepitosa Ananè in consolle, un altro venerdì notte con Penelope a Mare con l'organizzazione di Luca Stirpe e Daniele De Melis che questa settimana ospita in consolle per la disco Barbaresi, affiancato da Claudio Corna e Lucas per un altra notte fanstastica sotto le stelle nel locale di Francesca Caldarelli e Tonio Liuzzi. Sabato, invece, torna il Jambo con Pazza Idea e l'organizzazione di Danilo La Rovere. Alessio Rulli e Nicola Simone e la voce di Alex Hollywood daranno il benvenuto a tutti i clienti a cena e per la disco. Il privè Locura con il reggaeton sarà un ulteriore chicca aggiunta al locale completamente rinnovato.

A Montesilvano invece dopo l'inaugurazione scoppiettante e sold out torna sabato il Tortuga della famiglia Vaccaro. Il locale questa settimana ospiterà in consolle, con Alessandro Marini, Jhonatan Sterli e Andrea Germani, il leggendario Albertino, mentre alla voce si alterneranno Fabio Minniti, Nico D'emilio, Reni Love e Steven. Partito a pieno regime il Tre Palme di Stefano Moretti, che quest'anno unisce l'eleganza di una cena di Pesce sotto le stelle alla più classica pizza al forno accompagnata dal live. Sabato al via anche l'inaugurazione del sabato con il "Sabato d'amare", e per l'occasione ci sarà il live degli Studio 54.

