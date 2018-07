Arriva il DJK Summer e Pescara si trasforma in Miami Beach

Dopo il Samsara, importato dalle spiagge di Gallipoli, arriva il megaparty gratuito "DJK Summer" con i migliori dj abruzzesi. Dalle leggendarie discoteche Niagara e Silvanella agli innovativi programmi musicali Cosmoground e Molo 36, nascerà un live show nell'Arena del Mare alla Madonnina del Porto con il patrocinio dell'Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Pescara e l'organizzazione Best Eventi. L'evento si terrà domenica 15 luglio ed è la sintesi della "generazione Kappa", quella che negli anni '90 ha contribuito a rendere bella e vivace la città di Pescara. Un grande palco da concerti darà vita al radio club disco: reggaeton, disco, house, tribal, minimal, dalle 17 fino a tarda notte.

Un potente service televisivo collegato a un ledwall in diretta Facebook farà vedere in dettaglio la tecnica e la bravura dei disc jockey, abili a mixare sia il vinile sui piatti che le tracce mp4 alle moderne consolle digitali. Madrina dell'evento la famosa showgirl Simona Mattioli, accompagnata da modelle, vocalist, animatrici e le ballerine del gruppo di danza orientale Gipsy Balcanico "Sa O Roma" di Mariana Dan e della scuola Stile Danza diretta da Parvanj Ciccotelli. Giovanni D'Addario, uno dei soci fondatori dell'associazione DJK, illustra nel dettaglio la serata:

"Sarà un incredibile viaggio musicale fra i successi di ieri e di oggi con la spettacolare animazione Djk Summer, già proposta nei migliori club della riviera. Sarà proposta in esclusiva la nuova traccia di Luca Di Carlo, meglio conosciuto come “l’Avvocato del Diavolo” che ha curato gli interessi di Michael Jackson in Italia e di molti personaggi dello spettacolo. Previsti anche gli interventi del rapper Andy One e la proiezione in anteprima del videospot personalizzato Djk del nuovo film di Marco Papa. Nel corso del party, la giornalista Mila Cantagallo presenterà la consegna delle targhe ricordo, fortemente volute dal nostro direttivo, per premiare il lavoro di alcuni artisti abruzzesi. Verrà realizzato uno speciale televisivo che darà voce a tutti i protagonisti dell'evento in collaborazione con le emittenti locali e il fotografo Giulio Gennari. Un segnale forte sulla vitalità dei nostri dj nell'eterna e seducente estate dannunziana".