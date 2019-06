La musica del dj Oscar TrONiK in scena a Zara Spiaggia Bar 

Sabato 22 giugno ci sarà la musica di Oscar TrONiK, dj da anni presente nel mondo della musica elettronica e funky.

Il dj conduce anche Sound TrONiK, un programma di musica elettronica e non solo in onda su da Radiocittà ogni domenica in prima serata dalle 21 alle 22.30 e in replica la notte tra giovedì e venerdì all'1.20, dove presenta brani dai fine anni '70 fino ai giorni più recenti, ascoltabile sui 97.8 Mhz oppure in streaming su www.radiocittapescara.it, dove c'è anche la sua pagina personale www.radiocittapescara.it/soundtronik/ con i pod​cast delle puntate e i suoi dj set.

Il locale in cui si svolge la serata è Zara Spiaggia Bar, dove ascoltare musica con i piedi nella sabbia mentre si beve una birra o un cocktail.