Cristiano Malgioglio alla discoteca Momà, apertura di stagione con un ospite top

La discoteca Momà di Collecorvino si prepara a diventare il locale di tendenza dell'area pescarese. Un nuovo staff, diretto da Serena Ragonesi e composto da Michele Gianluca, Claudio Paolini, Domenico Carifa, Fabrizio Laurinte, Max Zamponi e Natasha Lo Manto, ha preso in mano la programmazione del sabato puntando sull'house music e su una animazione ad effetto.

Nelle due aree, a partire dal 14 dicembre, ci sarà spazio per la musica d'avanguardia e per un'animazione di forte impatto spettacolare con Simona Mattioli protagonista. Da una parte i djs Luca Di Carlo e Pino Corneli, dall'altra la coppia formata da Stefano Martire e Stefano Amicucci che si alterneranno in consolle proponendo il meglio del loro repertorio, trasmesso anche su Radio International nel corso delle rubriche Djk Molo 36 e Cosmoground.

L'ospite della serata inaugurale sarà Cristiano Malgioglio con la drag queen Lady Vanesia. La formula è quella della cena spettacolo a 15 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 329/8135964.