Cristiano Malgioglio a Cafè Les Paillotes, cena e disco per una serata unica

Appuntamento imperdibile venerdì 2 agosto con l’istrionico Cristiano Malgioglio. Un artista eclettico che non ha eguali nel panorama italiano. Cantautore, paroliere, personaggio televisivo perfettamente a suo agio nel variegato mondo dei reality, dalla grande personalità e dallo stile inconfondibile. Come unici sono i suoi grandi successi, da “Scandalo” a “Sbucciami” fino ad “Ancora ancora ancora”, diventato un evergreen del repertorio di Mina.

La serata è a ingresso libero selezionato dalle ore 23.30, ma si può scegliere anche di cenare in riva al mare. Le opzioni sono due: cena a buffet a 25 euro e cena servita a base di pesce a 35 euro. E poi dj set per ballare in spiaggia sotto le stelle di questa calda estate firmata Les Paillotes. Per info e prenotazioni, chiamare il 393/9675410.