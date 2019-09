Closing party della Domenica Room al Lido La Vongola, è l'ultima serata dell'estate

Domenica 8 settembre al Lido La Vongola, dalle 22.30, torna per l'ultima volta la Domenica Room nella sua versione on the beach. In consolle si balla con la musica reggaeton / trap / italiana dei dj Trew e B3LM.

Ingresso libero e disponibilità di prenotare un tavolo disco. Questi i prezzi:

30 € prosecco

30 € cannucciata

100 € distillato

120 € distillato premium o champagne

250 € magnum distillato premium

Per info e prenotazione tavoli:: 328/0440517.