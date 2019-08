“City Crusher Tour”, evento Meetic per persone single al Tortuga Disco Club

Meetic coccola sempre di più la community di single anche durante la stagione più spensierata dell’anno partecipando al “City Crusher Tour”. L'ultimo appuntamento del tour da segnare in agenda è sabato 31 agosto a Montesilvano.

Tra le palme e la sabbia, tutti i single non dovranno far altro che farsi coinvolgere dal Summer Breaker e dalle Hostess Meetic, cioè gli animatori della serata, pronti a contagiare tutti con quel carico di energia positiva utile a rompere il ghiaccio e conoscere meglio gli altri partecipanti.

Gli ingredienti per farlo sono tantissimi, a cominciare dal particolarissimo cocktail creato apposta per l’occasione, il Tiky White: vodka, zenzero, lime e la nuova Red Bull White Edition al cocco. Ogni single insieme al rigenerante cocktail riceverà anche un bracciale rosa Meetic utile per farsi riconoscere dagli altri single e magari fare colpo su qualcuno e iniziare una vera storia d’amore.

E poi si balla e si canta tutti insieme appassionatamente, ma soprattutto si gioca e si interagisce come non mai. Basta partecipare alla Meetic Challenge per rendersene conto: gli animatori distribuiranno speciali carte “ice-breakers” con su scritti una serie di suggerimenti, prove di coraggio o domande insolite che fungeranno da deus ex machina per far interagire e mettere a proprio agio le centinaia di single abruzzesi.