Al Café Les Paillotes torna la formula “cena e disco”

Venerdì 3 luglio si inaugura “From dinner to disco” e la spiaggia diventa luogo di accoglienza e fantasia. Prima la cena in spiaggia, poi la disco con i grandi successi pop italiani e internazionali. In consolle i dj Pelé e Claudio Corna e il vocalist Lucas, con le incursioni sonore di Nicola Simone, Guetti e Cupido.

Ingresso libero selezionato. Sarà possibile ballare, dalle 23.30, all’interno delle proprie postazioni al tavolo. Per info e prenotazioni: 085/61809. In caso di maltempo, la serata verrà rimandata.