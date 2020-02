'Carnevale Goblin', festa in maschera al circolo Futuro Imperfetto 2.0 per il martedì grasso. Appuntamento il 25 febbraio a partire dalle ore 20.

La serata sarà costellata di party game per creare un clima di festa con tutti i partecipanti... rigorosamente in maschera! Per partecipare è semplice: indossate una maschera a vostro gusto e venite a giocare con noi!