Capodanno con An To alla Trattoria Big Mama di Penne

Se volete passare l'ultimo dell'anno in compagnia del cantautore An To, lo trovate martedì 31 dicembre alla Trattoria Big Mama di Penne, in Contrada San Pellegrino. Vi aspetta una ricca cena e, soprattutto, la possibilità di cantare e ballare con An To per salutare al meglio l'arrivo del 2020.

Per informazioni e prenotazioni: 333/8639146.