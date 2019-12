Capodanno 2020 al Parco dei Principi di Pescara martedì 31 dicembre. Cenone esclusivo più disco. Info & prenotazioni: 392.0659865, 327.7939722, capodanno2020abruzzo@libero.it. Il menù è il seguente:



✦ Sfiziosissimo cocktail di benvenuto

- Baccala e gamberi in tempura con verdurine croccanti e bollicine

✦ Antipasti

- Tiepida di mare all'aceto di lamponi in cornucopia di pasta fillo

- Scampi al vapore alla catalana

- Darma di salmone selvatico marinato in salsa teriyaki

✦ Primi

- Ravioli di ricotta paglia e fieno con gamberi zafferano asparagi e mandorle tostate

-Strigoli alla rana pescatrice dell'Adriatico con pomodorini piccadilly e brunoise di melanzane al basilico

✦ Secondi

- Ombrina marinata agli agrumi e zenzero con zeste all'arancia gamberone scottato e chips di patate al rosmarino

-Buffet di lenticchie e zampone di buon auspicio 2020

✦ Dessert

-Selezione di piccola pasticceria e dolci della tradizione

BEVANDE:

Vino open per tutta la cena

Vini Azienda Lampato di Pianella - Bollicine Valdobiate

✦ Alla mezzanotte:

- Bottiglia di prosecco a tavola di buon auspicio 2020

Dalla mezzanotte prenderà il via la disco con i dj resident tutto l'anno nelle discoteche della costa e anche fuori regione, La Viky & Paolo Sala