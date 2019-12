Capodanno 2020 al Megà Disco Dinner. Live Show & Gran Galà dalle ore 20:30. Qui di seguito il menu:

Bollicina di Benvenuto



MENU' DI PESCE:



GIRO BRACCIO:

• Canapé salmone e gamberi

• Cocktail di scampi

• Ostriche



ANTIPASTI:

• Insalatina di mare con croccante di verdure

• Composta di polipo con patate zucchine e olive nere

• Carpaccio di Salmone all'arancia

• Scampone all'italiana

• Gratin di cozze e cannolicchi

• Scampi al rosmarino

• Soutè



PRIMI:

• Gnocchi con crostacei, crema di pistacchio e riduzione di basilico

• Ravioli ripieni all'astice



SECONDI:

• Pesce Spada in crosta con Pinoli accompagnata da insalata esotica



Lenticchie e zampone come da tradizione



DESSERT:

• Cheesecake alla nocciola

• Tiramisù alla gianduia

• Pannacotta al Caramello



BEVANDE

Acqua e Analcolici

Spumante per brindisi di Mezzanotte

Vino Bianco Rosso e Rosato Cantina Marchesi De Cordano



Carta vini con le migliori selezioni di Vini Abruzzesi e di fuori regione.



N.B.: a fine cena i tavoli verranno smontati per fare spazio alla disco, a meno che non si voglia prenotare anche il salotto disco ad un costo aggiuntivo secondo i pacchetti sotto riportati.



Su richiesta: menù carne, menù vegano, menù vegetariano, menù celiaco. Resident Deejay: Jonathan Sterli, Pino Titta, Andrea Germani. Voice: Cecio, Nico D'Emilio.



Prevendite personali:

• 110 € GRAN CENONE & DISCO

• 35 € INGRESSO DISCO (Con Drink)



Salotti:

• 300 € SALOTTO DISCO (Con 2 Distillati Base)

• 500 € SALOTTO DISCO PRIVE' 500€ (Con 2 Distillati Premium)



Info & prevendite: 329.2038281 - 393.7804209 - 347.8451953 - 085.4710490.