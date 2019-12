Capodanno 2020 al Lido 186: gran cenone & show

Capodanno 2020 al Lido 186: gran cenone & spettacolo. Si comincia con il live & show di Loris D'Alonzo e si prosegue con il dj set di Dalo N. Tavolo disco 300 €, ingresso con consumazione 20 €, info e prenotazioni allo 085.6922293 o al 335.5273969.

Menu

Bollicine di benvenuto

Insalata di pollo, noci, semi di papavero in salsa di senape

Patate cremose

Crudo di montagna

Pallotte "cace e ove"

Rape e fagioli con ferfellone

Polenta gorgonzola e funghi

Zucchine, melanzane e peperoni farciti

Pepite di carni miste in salsa piccantine

Zuppetta di ceci con pancetta croccante e crostini



Timballino di crepes con carciofi ed asparagi

Trofie al ragu di ventresca e salsiccia con ricotta salata e rucola



Lombetto di maiale in salsa di castagne e mele

Patate al forno



Lenticchie di buon augurio

Frutta

Pandoro e panettone della tradizione



Acqua, vino (1 bottiglia x 2 persone), prosecco

Brindisi di mezzanotte