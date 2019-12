Capodanno 2020 a "Il diavolo e l'acquasanta", divertimento dislocato su due aree

A Pescara vecchia si aspetta l'arrivo del 2020 festeggiando il Capodanno a "Il diavolo & l’acquasanta" di Roberto Sabatelli.

Per l'occasione, il locale propone a San Silvestro una serata in musica con caviale e champagne come aperitivo di benvenuto, e poi il divertimento dislocato su due aree: quella del locale al piano terra e quella del museo delle Genti d'Abruzzo al primo piano, per un unico grande party.