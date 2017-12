Capodanno alla trattoria "La Pietra" di Civitella Casanova con Max&Pa.

Domenica 31 dicembre a Civitella Casanova si brinda al 2018 con il duo 'Max&Pa.' (musica live + karaoke) presso la Trattoria La Pietra.

Massimo Giuliano e Paolo Polidoro vi aspettano per chiudere l’anno in modo gioioso, gioviale e scoppiettante. Appuntamento dalle ore 21. Non potete mancare!