Cantieri plus con Anna Tur e Mazu a Città Sant'Angelo

Le Plus Night si svolgeranno due volte al mese e avranno come focus principale la musica proponendo very special guest da tutto il mondo.

Per questo undicesimo appuntamento sarà ospite Anna Tur, regina di Ibiza Global Radio, dj resident del progetto It's All About The Music firmato Music On e proprietaria dell'etichetta discografica Illusion Music.

Main: ANNA TUR [It's All About The Music - Ibiza Global Radio - Illusion Music] + MAZU [Chelsea Hotel Records] + Franco Manco.