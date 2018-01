Candy Show Party con Bombelaya al Megà Disco Dinner

Cena Show & Disco al Megà con Bombelaya, che nasce con la passione di stupire e farsi ricordare nel tempo... l'obiettivo è far ricordare quel momento come un'immagine contorta... rielaborando la stessa immagine si ha la consapevolezza della "non" normalità.

Ingresso ridotto donna in lista entro le ore 1.

Info e prenotazioni cene e salotti: 329/2038281 - 334/3222253.