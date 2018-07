La musica di Cafe de Anatolia nel garden di "Bollicine"

Avrete l’onore di ascoltare i brani di “Cafe de Anatolia”, un’occasione unica per provare nuove emozioni musicali e sensoriali, nel garden del ristorante “Bollicine”, nel pieno centro di Pescara, dove la sensualità e il ritmo della musica si accompagnerà ai sapori e ai profumi di cibi raffinati e di ottimi vini.

Cafe de Anatolia è un'etichetta discografica e Agenzia di gestione degli artisti che produce il migliore mix musicale di generi e la più alta qualità di Chill Out, Ethno, Deep e Orientale, gestendo alcuni dei migliori artisti del mondo tra i quali Dj Brahms di Pescara.

Cafe De Anatolia è una delle etichette leader che pubblica musica unica e irripetibile nel suo genere che supera i confini di tutte le culture e le etnie del mondo.

BILLY ESTEBAN è il principale creatore, produttore musicale e manager della Music Production House e della musica di “Cafe Anatolia”. E’ uno dei principali coadiutori della musica di Buddha Bar, eccellente nel mixare generi di musica Ethno, chill out e Deep che è la ragione principale della grande richiesta dei suoi album da solista, unici nel loro genere.

Ospite regolare nelle primarie radio di tutto il mondo, in particolare in Italia (Playmotions Radio), in Turchia (Radio Istanbul), in Spagna (Ibiza) oltre che in tantissimi altri Paesi.

Altro TOP GUEST della serata, DJ BRAHMS con oltre 30 anni di esperienza come Dj nel genere Ethno Deep e Chill Out, presente in 60 compilation in tutto il mondo, dal 1996 si è perfezionato nella composizione musicale realizzando 8 e.p. e 6 cd a suo nome, oltre a numerose compilation chill out ed ethno.

Dal 2003 realizza progetti in musica no-profit per Africa e Medioriente, è remixer per importanti Artisti mondiali e ha partecipato a Festival Internazionali come Dj e da novembre 2017 è entrato in “Cafè Anatolia” come Dj.

Con le sue composizioni è presente nella compilation "The Silk Road con il brano “Tannah Air” insieme al compositore Michael, è trasmesso nel programma “Buddha Bar” di Papa Dj su Radio Montecarlo, è Resident Dj al Budda Bar di Montecarlo, ed è appena uscita l’ultima compilation di “Cafè Anatolia” - Oriental Trip - contenente due delle sue creazioni.