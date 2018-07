La movida del weekend: si parte da Penelope e si chiude con Louie Vegà e Ananè

Weekend caldo quello in arrivo per la movida pescarese. Si parte da venerdì con Penelope a Mare che ospita per la serata Ti Porto via con Me Simone Barbaresi che andrà ad affiancare i Resident Pipino e Lucas alla voce. Il locale di Liuzzi e Caldarelli propone come sempre la serata ideata da Daniele De Melis e Luca Stirpe, mentre domenica ci sarà l'evento annuale del Sun Set Ritual con Louie Vega e la moglie Ananè che per tutto il pomeriggio accompagneranno i presenti fino a notte fonda tra la migliore musica house del momento gli ospiti e Christian Mantini. Sempre venerdì gli amanti del latino possono passare una serata sotto le stelle in compagnia dell'animazione del Cafè del Mar di Nicola Cotellessa e del suo staff. Come sempre si balla venerdì e di raddoppia sabato nel locale della riviera pescarese ormai diventato un punto di riferimento del popolo latino.

Sabato torna il Tre Palme di Stefano Moretti che questa settimana ospita per il live Note d' a Mare i Radio Revival che a seguire saranno accompagnati dalla musica di Raffaele di Vincenzo e la voce di Alex Acquaviva. Al Tortuga della famiglia Vaccaro invece aspetta i propri clienti a Welcome to the Jungle. Una serata a tema con cena e l'animazione spettacolare di Evolution Art. In consolle i dj resident Alessandro Marini, Andrea Germani, Jhonatan Sterli e Pino Titta faranno impazzire i presenti tutta la notte. Tornando a Pescara il Baja la Maja come sempre ospita la serata del Camuzzi Bistrott. Lo staff della Famiglia Fuschini come sempre da vita a una grande serata con animazione e la consolle presa d'assalto da Pelè, Giuseppe Polidori, Marco la Sorda e Cesare Sampo, verranno affiancati dalle percussioni di Christian Pepe tutta la notte.

In centro il Jambo di Luigi Azzaro torna con una nuova notte tra cena e disco dove il locale ogni settimana ospita addii al nubilato, compleanni e feste di ogni genere, che dopo la cena si riversano in pista tra la musica di Andrea Mammarella e Alessio Rulli e l'animazione delle due belle Irene. Questa settimana Jungle Party nella pista centrale mentre nel privè Locura lo staff della Fanatica darà vita al Reggaeton più sfrenato.

Il Nettuno di Stefano Cardelli, ultimo ma non per importanza, torna il venerdì con il Glow Night con cena e disco con la musica di Damiano Almonti e Andrea Germani, mentre sabato torna la Fabrica del Ritmo con latino e la novità della serata ovvero il privè che con Nicola Simone, Alessio Rulli e Claudio Corna insieme alla bellissima Alessia Ferretti daranno vita alla 'Pazza Idea' del sabato firmata come sempre Nettuno. Al Parco Papa Paolo Giovanni II di Montesilvano ogni sera c'è live e animazione firmato il Diavolo & L'Acquasanta.

