Ultima notte per il Tre Palme, il circo al Jambo: gli appuntamenti della movida nel weekend

Ultimi appuntamenti estivi dopo la parentesi di ferragosto. Si torna venerdì con Ti porto via con me, l'appuntamento di Penelope a Mare. il locale di Caldarelli e Liuzzi ospita un nuovo venerdì ormai Cult a Pescara con la cena seguita musicalmente dal Dj Brunetti, mentre per la disco ad affiancare il dj resident Nicola Simone e la voce di Alessia Ferretti sarà EROK. L'organizzazione curata da Daniele De Melis e Luca Stirpe promette animazione e divertimento. Sempre Venerdì per gli amanti del latino torna l'appuntamento con il Cafè del Mar firmato Nicola Cotellessa. Il locale sia venerdì che sabato propone un week tutto in chiave latina con i dj del locale e l'animazione coadiuvata dai maestri di ballo per passare un fine settimana ballando latino. A Montesivano il Tre Palme di Stefano Moretti ospita questo venerdì CENENTONY la cover band di Adriano Celentano, per una serata all'insegna del divertimento mentre sabato il locale saluta la propria clientela con l'ultimo appuntamento firmato Alex Acquaviva con il live e la disco per l'ultima notte sotto le stelle. Sabato invece non può mancare il Tortuga della famiglia Vaccaro che torna con una nuova serata con cena live e spettacolo. In consolle Alessandro Marini, Jonathan Sterli, Pino Titta e Andrea Germani faranno da padroni tutta la notte con la splendida animazione di EvolutionArt. Per gli amanti del latino torna l'appuntamento del Nettuno di Stefano Cardelli con La Fabrica del Ritmo. Anche questa settimana raddoppia con il privè firmato Danilo La Rovere e Paride Aloisi Pazza Idea. Un doppio spazio per passare sotto le stelle dalla musica latina alla commerciale più attuale. Non può mancare sabato l'appuntamento con il Baja la Maja che ospita il Camuzzi Bistrot. La serata dei Fratelli Fuschini che come sempre coadiuvati da Giampaolo Oro e da Marco la Sorda in consolle danno vita a una splendida serata dedicata a un pubblico adulto e selezionato. Ultimo ma non per importanza il Jambo di Luigi Azzaro propone una nuova notte questa volta dedicata al Circo. Dopo il successo di Ferragosto il locale torna a riempirsi tra Clown Accrobati e tanto divertimento che lo staff del locale sta organizzando con le due bellissime Irene, mentre in consolle Andrea Mammarella e Mirko Alfonso faranno divertire i presenti. Da non dimenticare LOCURA, il privè del locale per chi ama il Reggaeton con lo staff della Fanatica, Smoothies, Kokko e Kapes.

