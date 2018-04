Dal Cutty Sark al Megà un weekend di musica e spettacolo: ecco gli eventi della movida

Tornano gli appuntamenti della movida pescarese nel weekend. Il Venerdì torna ad essere firmato Camuzzi Bistrot con l’appuntamento Winile organizzato da Giampaolo Oronzo con la musica rigorosamente in vinile di Alessandro Marini. Sabato la famiglia Fuschini propone Lucas e la musica di Pelè che, sfruttando il filone della dance italiana, ogni settimana fa divertire i presenti tra la cena e il divertente dopo cena con musica e allegria.

Non può mancare il Venerdì l’appuntamento già diventato in, il Cutty Sark, locale tornato a vivere grazie ad Ezio e Aldo che con la serata che vede la cena spettacolo con Claudio Corna e la disco con Lucas e Nicola Simone. L'organizzazione firmata De Melis e Stirpe, in collaborazione con Andrea Nuccitelli, Paride Aloisi e Danilo La Rovere, fa il resto.

Sabato, invece, la direzione propone una serata rememeber con cena e disco ricordando il Tabacchi Jazz con il Live dei Secondo Senso e a seguire la musica di Alberto Cantarini e Sandj Dj farà divertire i presenti fino a notte fonda. Il Nettuno di Stefano Cardelli torna venerdì con una serata Remember e la musica di Dj Adolfo, mentre sabato passa in versione latina con la Fabrica del Ritmo che ormai si avvia verso l'edizione estiva: l’appuntamento ormai storico del sabato è con cena e ritmi latini organizzati da Dj Caliente e Daniel De Cuba.

Sabato per gli amanti della disco torna il Megà Disco Dinner. Questa settimana la famiglia Vaccaro propone PLOOW, il party from Bombelaya, la Cena Show & Disco dai Migliori Club D'Italia, e la musica sapientemente scelta da Alessandro Marini e Andrea Germani con l'organizzazione firmata Tonight Staff. A Pescara vecchia continua il successo del Glam di Stefano Dottore con la direzione artistica di Lele Ferrante. Il Ristorante rinnovato con possibilità di gustare Hambruger, arrosticini e altre prelibatezze alla brace. Sabato doppia area con Emanuele di Sante in una consolle e Lele Ferrante nell’altra per accontentare i clienti con tutti i generi musicali, dalla commerciale all’house.

Ma Sabato per gli amanti del latino c’è anche il Cafè del Mar, il locale di Cotellessa che torna con l’appuntamento settimanale dedicata alla musica latina per una serata da passare a cena e poi ballare fino a notte fonda tra musica latina con lo staff del locale. Musica e divertimento, altresì, al Diavolo & l’Acquasanta che come sempre propone una gustosa cena tutte le sere affiancata alla musica programmata dal patron Sabatelli.