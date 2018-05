Tutti gli appuntamenti della movida nel primo weekend di giugno

Weekend con inaugurazioni, il prossimo, per la movida pescarese. Archiviato il sold Out registrato dalla famiglia Fuschini in trasferta dal Bistrot Camuzzi alla Baja Maja che ha datto vita a una splendida serata che verrà riproposta ogni sabato. Giampaolo Oro, Francesco Simone, Lucas e il resto dello staff per passare tutte le settimane sotto le stelle cenando e ballando.

A Pescara vecchia il Glam di Stefano Dottore continua a registrare il pienone proponendo ogni settimana dal giovedì al sabato la musica House e Reggaeton con DJ D'Alon e Dj Di Rocco. Il Nettuno di Stefano Cardelli ha salutato l'inverno e riapre sabato con la versione estiva della Fabrica del Ritmo con tutto il suo staff latino e tante nuove sorprese in attesa della ripartenza estiva del venerdì.

Il 1° e 2 giugno, invece, divertimento a via delle Caserme con Il Diavolo & L’Acquasanta di Roberto Sabatelli che con cena e live fa divertire ogni settimana i propri clienti. Ma sabato per gli amanti del latino c'è anche il Cafè del Mar di Cotellessa che, in attesa della riapertura estiva rimandata causa maltempo ai primi di giugno, organizza le ultime serate al coperto per chi vuole sfogarsi con la musica latina.

In tema di inaugurazioni, questa settimana parte il tanto atteso venerdì di Pescara con 'Ti porto via con me', la serata elegante di Penelope a Mare con l'organizzazione di Luca Stirpe e Daniele De Melis che, come ogni anno, si danno appuntamento per la stagione estiva nello stabilimento di Francesca Caldarelli e Tonio Liuzzi.

Sabato 2 torna il Jambo con Pazza Idea e l'organizzazione di Danilo La Rovere: Claudio Corna e Nicola Simone saranno affiancati dalla voce di Alessia Ferretti. Il privè Locura con il reggaeton sarà un'ulteriore chicca aggiunta al locale completamente rinnovato. Partito a pieno regime, invece, il Tre Palme di Stefano Moretti che quest'anno unisce l'eleganza di una cena di pesce sotto le stelle alla più classica pizza al forno accompagnata dal live.