Movida: gli appuntamenti dal 9 al 12 luglio tra Pescara e Francavilla

Inizio di settimana scoppiettante per la movida pescarese. Si parte dal Lunedì con il Lido Bianco e il suo apericena per chi vuole solo un aperitivo o chi invece vuole passare l'inizio della settimana nel locale di Germana Cioffi sotto le stelle con la buona musica di Claudio Corna e Francesco Simone accompagnati da Andrea D'Arielli. Martedì finalmente torna in centro il Summertime firmato Sole Luna. Il locale di Fiammetta Falcone e Fabrizio Serafini torna con l'appuntamento classico del martedì che vede la direzione di Andrea D'Arielli e Francesco Simone. in consolle la musica di Nicola Simone farà la differenza.

Al Cafè del Mar Nicola Cotellessa riparte con la settimana latina con l'animazione del locale e la musica di Dj Lo Mitos. Il Jambo invece dopo il successo dell'inaugurazione torna con il martedì storico che quest'anno vede la direzione artistica di Antonio Veneruso e della Fanatica. Martedì Chupa Party con tanti lecca lecca in omaggio per la notte El Martes de Fuego. Giovedì continua l'appuntamento con la serata latina del Tortuga con la prima parte della serata che vede lo staff del Ficos e a seguire la consolle diventa tutta Reggaeton. Una serata divertente da passare sotto le stelle nel locale della famiglia Vaccaro.

