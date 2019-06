"A mi manera" al Tortuga Beach Club

Sabato 15 giugno nuovo appuntamento al Tortuga Beach Club. Si parte con la cena spettacolo con lo special performers di Bombelaya (animazione dai migliori club d'Italia). A seguire dalla mezzanotte la disco con il live show Luna Park. Spot delle serata è "A mi manera". In consolle i resident deejay Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli. Voce Lucas e Nico D'Emilio.

MENU' PIZZA a € 25 (disco compresa), MENU' PESCE € 30.

Ingresso donna omaggio in lista entro l'1 (mandare un messaggio con un nome e cognome + numero di persone al 393/7804209), 10 euro donna con drink non lista e 15 euro uomo con drink. Salottti disco 200 euro (10 out), disco consolle 300 euro (10 out).

Info, liste e prenotazioni cene e salotti: 329/2038281, 393/7804209, 334/3222253.