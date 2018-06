Degustazioni al Centro Commerciale Auchan Pescara

Domenica 17 giugno show cooking, degustazione di vini e prodotti tipici abruzzesi

Il Centro Commerciale Auchan Pescara ha preparato per i suoi visitatori un vero evento di… vino! Domenica 17 giugno, a partire dalle ore 17, la Galleria si riempirà di profumi e squisiti sapori abruzzesi con show cooking, degustazione di vini e prodotti tipici.

Un appuntamento completamente gratuito – svolto in collaborazione con “Eventi Cantina Iannuzzi” – che permetterà di coniugare shopping e svago attraverso un viaggio nella straordinaria ricchezza gastronomica di questa regione.

Il Centro Commerciale Auchan Pescara regala questo evento speciale a tutti i visitatori che quotidianamente frequentano la Galleria per dedicarsi allo shopping e passare il proprio tempo libero tra grandi marchi e grande divertimento. L’appuntamento è, dunque, domenica 17 giugno alle ore 17, in via Tiburtina Valeria 386.

