Degustazione di Pinot grigio Terre di Chieti Igp con finger food gourmet abbinato

Da lunedì 2 settembre, dalle 19:30, una serie di serate speciali con degustazione di vino. Protagonista il Pinot Grigio Terre di Chieti Igp "Ritratto di Costa" di Cantine De Luca, in abbinamento studiato con finger food gourmet.



La degustazione, a € 9, include:

* Salsiccia di maiale nero di Castel del Monte

* Caciotta alle noci del Vomano

* Ciotolina di sottoli d'autore Bio

* Crostini di pane casereccio di Torrevecchia



La degustazione che proponiamo è indicata come stuzzicante aperitivo, o come inizio di un appagante aperitivo cenato. I bis di calici dei vini della degustazione costano 4€ ciascuno. Il bis di finger food €5.



Inoltre, per chi lo desidera sarà possibile richiedere anche i classici taglieri da degustazione di ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali, da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte dell’enoteca.



I posti sono limitati, la prenotazione, oltre a essere gradita, è consigliata. Per contatti: Tel. o Whatsapp: 371/3755554, Email: info@artdiwine.it.