Gli alunni delle scuole protagonisti del concorso “Decora il verde pubblico di via Roma”

Realizzeranno in classe le decorazioni che poi utilizzeranno per decorare il verde pubblico di via Roma, e poi metteranno in vendita in un mercatino solidale i lavoretti di Natale. Protagonisti della quinta edizione di “Decora il verde pubblico di via Roma” i bambini della scuola dell’infanzia e primaria Silone e gli alunni della scuola secondaria di primo grado Michetti - Pascoli.

Appuntamento alle ore 15 di sabato 14 dicembre dove gli alunni addobberanno gli alberelli e poi dalle 16 alle 18 venderanno i lavoretti natalizi con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza. Il 20 dicembre poi ci sarà la pesca di beneficenza con gli oggetti residui del mercatino.