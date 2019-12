Il 2020 inizia con i folletti e i laboratori di robotica nel Fantabosco in piazza Salotto

Continuano senza sosta anche oggi 31 dicembre e nei prossimi giorni gli eventi al Fantabosco in piazza Salotto, la cupola installata dall'amministrazione comunale per gli appuntamenti natalizi. Nel pomeriggio di oggi, infatti, i laboratori con gli gnomi per i più piccoli dalle 16.30 alle 19.30 che andranno avanti fino al 6 gennaio.

I primi giorni del 2020 invece prevedono un ricco programma di iniziative sempre dedicate ai bambini e alle famiglie: giovedì 2 e sabato 4 gennaio, dalle 9,30 alle 13, l'istituto tecnico Volta di Pescara offrirà la possibilità di giocare ed apprendere la programmazione grafica con i robot Bibot, Blue –Bot, Matatalab e Cubetto. Presente anche un mini fablab dove stampanti 3D ed incisioni laser trasformeranno idee e progetti in realtà.

Un altro spazio permetterà di telecomandare un drone o competere con i Makeblock Robot, EV3, Lego, piccoli robot utilizzati per avvicinare i ragazzi al mondo della programmazione, insegnando le basi delle discipline Steam. Nello quarto spazio a disposizione si potrà interagire con i robot Peppe e Nao, dalle sembianze umane dotati di parola e movimento e capaci di leggere le emozioni.

Infine venerdì 3 gennaio dalle 11 alle 12, dalle 16,30 alle 19 di nuovo in scena lo spettacolo “II Bosco delle Meraviglie” della compagnia “I Guardiani dell’Oca” in cui bambini e adulti saranno spettatori e protagonisti. Per i laboratori il biglietto è acquistabile nell'urban box al costo di 1 euro, gli spettacoli sono gratuiti con posto prenotabile online su ciaotickets.