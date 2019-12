Una cupola in piazza Salotto: arriva il Dome theatre - Fantabosco per le festività natalizie - FOTO

Una cupola alta 9 metri di 250 metri quadrati di superficie, dove ospitare eventi natalizi e tante iniziative dedicate agli adulti e bambini nel periodo natalizio. Presentato questa mattina in Comune a Pescara il “Teatro sotto il cielo”, la struttura che terrà compagnia ai pescaresi e a tutti coloro che frequenteranno la città nel periodo natalizio, dal 7 dicembre al 6 gennaio in piazza Salotto.

Il progetto è ideato e curato dall’Acs Abruzzo Circuito Spettacolo, il circuito multidisciplinare per l’Abruzzo e Molise, associazione finanziata dal FUS che ha vinto il bando di gara promosso dall'amministrazione comunale Masci. Lo stesso sindaco ha spiegato che l'obiettivo è regalare il clima e gli eventi di Natale a Pescara fino al 6 gennaio, senza esaurirsi in un programma di pochi giorni, dando anche uno slancio all'economia commerciale, oltre ad uno scopo benefico con la raccolta fondi per l'unità operativa di Neonatologia dell'ospedale di Pescara.

L'assessore Cremonese ha poi illustrato le principali caratteristiche del Dome che nel corso delle settimane in cui sarà installato vivrà due momenti differenti:

“Questo progetto è stato condiviso e apprezzato da tutto il consiglio, si tratta di un progetto di altissima qualità dal punto di vista della resa estetica sia dal punto di vista dei contenuti che avranno una grandissima attrattività, per i cittadini di Pescara ma anche per i tanti che decideranno di spostarsi da fuori per venire a seguire gli eventi del Dome. Questo perché crediamo fermamente che il rilancio della nostra città passi attraverso il rilancio culturale e turistico, e questo è ciò che stiamo cercando di fare seguendo una precisa linea politica”.

Come spiega il direttore generale dell'Acs Coccagna, il Dome theatre - Fantabosco presenterà una peculiarità unica in Italia ovvero la trasformazione in Fantabosco grazie all'intervento di Filippo Iezzi e di Chiediscena

"Il “Teatro sotto il cielo” è una cupola geodetica, trasparente e riscaldata, illuminata da luci e immagini dinamiche proiettate sulla pavimentazione della Piazza, che permetterà agli abitanti e ai visitatori di vivere al caldo e nel cuore della città attività che normalmente nei periodi freddi dell’anno vengono relegate in spazi chiusi e distanti dalla effervescente vita natalizia delle vie del centro urbano. Previsti 10 concerti, circa 40 spettacoli di vario tipo, per bambini, itineranti nel Fantabosco, o per tutta la famiglia, 6 tipologie di laboratori creativi, 40 ore di animazione e laboratori per bambini curati da Raffaella Mutani e un Fantabosco con 260 mq di scenografia".

Dal 7 al 18 dicembre sarà in versione "Dome theatre" con concerti, spettacoli teatrali, circo contemporaneo, magia e comicità. tanto spazio alla musica, dal gospel al jazz ed al pop, fino al concerto del 7 dicembre alle 23,30 il "silent concert" ascoltabile esclusivamente con cuffie wifi.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio invece si trasformerà nel Fantabosco, con la scenografia di Chediscena trasformandolo in un luogo di fiabe, con un bosco dalle quattro stagioni con tanto di gnomi, fate e folletti e tanti spettacoli per ragazzi e in cui gli stessi ragazzi e bambini saranno coinvolti con i laboratori artistici. L'assessorato al turismo e grandi eventi ha anche organizzato una raccolta fondi con donazioni libere e con il ricavato degli spettacoli a pagamento, per l'unità operativa di neonatologia dell'ospedale di Pescara.