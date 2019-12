Oltre 25 mila presenze nella cupola in piazza Salotto: soddisfatto l'assessore Cremonese, i prossimi eventi in programma

Si supereranno le 25 mila presenze nella cupola in piazza Salotto, installata dall'amministrazione comunale per gli eventi natalizi in centro. Lo ha annunciato l'assessore Cremonese parlando di numeri importanti che premiano l'investimento e la scommessa fatta dalla giunta Masci per portare cittadini e turisti in piazza e fra le vie del centro.

I numeri che il Dome theatre prima ed il Fantabosco poi hanno fatto registrare, indicano l’esigenza di concentrare forze ed economie su eventi di qualità, a costi contenuti , rivolti ad un ampio target, e soprattutto all’intrattenimento dei bambini. Una formula vincente a cui il pubblico sta rispondendo con un continuo sold out. Ciò significa che le offerte future potranno ulteriormente essere migliorate, a partire dagli spazi con maggiore capienza in grado di soddisfare la grande richiesta

Nei prossimi giorni, da sabato 28 dicembre a martedì 31 dicembre tanti appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini, ma da segnalare il concerto domenica 29 dicembre alle 22.30 “Red dress delay Celloop”: un’installazione d’arte in cui l’artista aquilana

Flavia Massimo indossa una gonna rossa di 12 metri di diametro, e al tempo stesso un’intensa performance per violoncello solo e live electronics per un viaggio fatto di contaminazioni musicali e sperimentazioni molto suggestive.

Per i laboratori si può acquistare l'ingresso al costo di 1 euro all'urban box in piazza Salotto, con il ricavato che sarà devoluto al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara.

Sabato 28

ore 10.00 e ore 11.30– Spettacolo “Incirco varietà”

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Domenica 29

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

22.30 – Red Dress delay – concerto

Lunedì 30

dalle 10,30 alle 18,30 – Dov’è finito Babbo Natale?

Martedì 31

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori

dalle 16.30 alle 18.30 – Laboratori e animazione