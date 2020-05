Al via il 1° Yoga Festival Abruzzo: tanti appuntamenti, rigorosamente on line

Quattro giornate dedicate al benessere psicofisico, per riscoprire se stessi e ritrovare, anche se virtualmente, il contatto con gli altri. Tutto questo e molto altro nel 1° Yoga Festival Abruzzo, un evento ricco di appuntamenti che si svolgerà ‪dal 30 maggio al 2 giugno‬, dalle ore 8 ‪alle ore 21.30,‬ sulla piattaforma Zoom.

Una full immersion di energia, con un minimo di 8 lezioni al giorno, che forniranno la possibilità di esplorare varie discipline:

hatha

vinyasa

anusara yoga

ashtanga yoga

kundalini

Yoga Nidra

Yin yoga

power Yoga

Rocket yoga

Integral Yoga

anukalana

shiva flow

yoga su misura

yoga dolce

satria yoga

yoga in volo

yoga bimbi

odaka yoga

sivananda yoga

kundhatha

E ancora, oltre allo yoga, sarà possibile seguire lezioni di pilates, tai chi - Qi Gong, verticalismo e counseling. Il tutto a costi contenuti, per permettere a chiunque di partecipare in questo periodo storico così difficile. Per informazioni e prenotazioni, cliccare QUI.