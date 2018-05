Workshop di fotogiornalismo con Monika Bulaj al Mediamuseum

Sabato 26 e domenica 27 maggio dalle ore 10 alle ore 17, presso il Mediamuseum di Pescara, ci sarà per la prima volta in Abruzzo il workshop masterclass internazionale di Monika Bulaj, all’interno della programmazione del Master in fotogiornalismo organizzato dalla Fondazione Edoardo Tiboni e dalla fotogiornalista Romina Remigio.

Monika Bulaj, fotografa, reporter e documentarista di fama internazionale, svolge la sua ricerca sui confini delle fedi, minoranze etniche e religiose, popoli nomadi, migranti, intoccabili, diseredati, in Europa e Asia, in Africa e nei Caraibi. Scelta per il TED fellowship e pluripremiata, all’attività giornalistica e alla collaborazione con numerose testate giornalistiche italiane e internazionali (La Repubblica, Corriere della Sera, Internazionale, National Geographic, The New York Times Lens, Al Jazeera), ha affiancato una costante attività didattica nell’ambito della fotografia. I suoi libri, di reportage letterario e fotografico, sono stati pubblicati da Alinari, Skira, Frassinelli, Electa, Bruno Mondadori, Feltrinelli, Contrasto, National Geographic.

Il suo penultimo libro Nur. La luce nascosta dell’Afghanistan è stato scelto da Time come uno dei migliori libri fotografici del 2013. Nel 2014 ha ricevuto il Premio Nazionale Nonviolenza.

Il workshop intensivo di Monika Bulaj: La scrittura creativa e non-fiction del reale, affronterà la verità e il mistero nella fotografia, che può essere illuminato solo attraverso noi stessi. Ma anche dell’evoluzione del reportage nella storia dell’immagine, dell’indagine giornalistica e documentaristica, delle sue sfumature, trasformazioni e linguaggi.